ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 909 Mio. EUR - davon wurden rund 74% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf brutto rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (21.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von Analyst Volker Bosse von der Baader Bank:Volker Bosse, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF), senkt aber das Kursziel von 180 auf 170 Euro.Die Steigerung der Margen dürfte sich etwas verzögern, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Grund hierfür seien höhere Investitionen des Münchener Unternehmens in Marketing, IT und die logistische Infrastruktur. Das Geschäftsmodell der zooplus AG sei allerdings intakt.Volker Bosse, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die zooplus-Aktie mit bestätigt und das Kursziel von 180 auf 170 Euro reduziert. (Analyse vom 21.11.2017)Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:133,40 EUR -0,07% (21.11.2017, 12:40)Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:134,089 EUR +0,45% (21.11.2017, 12:28)