Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,75 EUR -0,53% (09.11.2018, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,73 EUR -2,93% (09.11.2018, 10:31)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL110



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL11



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (09.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) zu kaufen.windeln.de habe gestern Zahlen für das 3. Quartal 2018 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG und insbesondere aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche in China deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen hätten.Der Umsatz in Höhe von 22,2 Mio. Euro habe um 53% unter dem Vorjahreswert sowie knapp 6% unter dem Q2-Niveau (23,5 Mio. Euro) gelegen. Dabei hätten die deutlich niedrigeren Erlöse in der DACH-Region (-42,2% auf 5,7 Mio. Euro) und bei BEBITus (-56,0% auf 4,7 Mio. Euro) aufgrund der Straffung des Produktsortiments und der Neupositionierung des Unternehmens (u.a. Schließung des italienischen Webshops) den Erwartungen entsprochen. Der Umsatzrückgang in China (11,8 Mio. Euro, -55,8%) als Nachwirkung des Angebotsüberhangs bei Milchpulver, verstärkter Zollprüfungen sowie reduzierter Marketingaktionen mit Tmall sei hingegen stärker ausgefallen als von den Aktienanalysten von der Montega AG antizipiert.Trotz des Umsatzeinbruchs lag das bereinigte EBIT mit -4,9 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert und unseren Prognosen, was insbesondere auf die nennenswerte Reduzierung der Vertriebs- und Verwaltungskosten um 9,3 Mio. Euro zurückzuführen ist, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die schwache Umsatzentwicklung des hochmargigen chinesischen Markts habe jedoch in einer deutlichen Verringerung sowohl der Rohertrags- (Q3: 22,2% vs. 25,7%) als auch der Contribution-Marge (1,8% vs. 7,1%) gemündet. Als Folge dessen habe sich auch der Cash-Bestand auf 13,0 Mio. Euro (-4,1 Mio. Euro im Vergleich zum 30.06.2018) trotz einer erneuten Vorratsverringerung auf 9,6 Mio. Euro (Juni 2018: 12,9 Mio. Euro) reduziert.Das China-Geschäft habe abermals für ein schwaches Quartal gesorgt. Für Q4 würden die Aktienanalysten von der Montega AG durch die zu erwartende Nachfrageerholung in diesem für windeln.de wichtigen Absatzmarkt mit einer Aufhellung des Newsflows rechnen. Dennoch sei die Equity Story nach wie vor vom Erreichen des Break-Even abhängig, der zu einer deutlichen Kurserholung führen sollte. Hierfür sei das Unternehmen in den nächsten Quartalen jedoch den Nachweis schuldig.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie von windeln.de zu kaufen. Das Kursziel betrage 2 Euro. (Analyse vom 09.11.2018)