Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt sein Rating für die windeln.de-Aktie daher unverändert ausgesetzt. (Analyse vom 04.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL300, WKN: WNDL30, Ticker-Symbol: WDL1) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (04.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL300, WKN: WNDL30, Ticker-Symbol: WDL1) weiterhin ausgesetzt.windeln.de habe jüngst erste vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, gemäß derer das zuletzt im August reduzierte Umsatzziel weit verfehlt worden sei. Zudem habe das Unternehmen Einzelheiten der bevorstehenden Kapitalerhöhung bekannt gegeben.Die Erlöse seien im abgelaufenen Geschäftsjahr um -31,5% yoy auf 52,1 Mio. Euro stärker zurückgegangen als von den Aktienanalysten von der Montega AG antizipiert (MONe: 60,0 Mio. Euro). Mit dieser schwachen Entwicklung habe das Unternehmen demnach auch das im August reduzierte Jahresziel verfehlt, das sogar noch ein leichtes Wachstum in Aussicht gestellt habe.Hintergrund sei nach Unternehmensangaben vor allem die mangelnde Verfügbarkeit bestimmter Produkte, die auch bei wichtigen Events im Jahresschlussquartal (u.a. Singles Day, Weihnachtsgeschäft) zu deutlich geringeren Umsätzen geführt habe. In Q4 habe dies u.a. an der Rezeptumstellung eines Hauptlieferanten und den damit verbundenen Lieferengpässen gelegen. Regional betrachtet betreffe der Erlösrückgang sowohl China (-32% yoy auf 37,9 Mio. Euro) als auch Europa (-29% yoy auf 14,2 Mio. Euro).Auf Ergebnisebene habe windeln.de bisher nur das bereinigte EBIT veröffentlicht, das mit -9,4 Mio. Euro wie vom Unternehmen avisiert unter Vorjahr liege (Vj.: -8,6 Mio. Euro). Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts habe das Unternehmen auf den 29.04. verschoben, da die Wirtschaftsprüfer das Testat erst nach Geldeingang aus der Kapitalerhöhung 2022 erteilen würden.Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Verbesserung der Liquiditätslage stelle der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein "sehr starkes Umsatzwachstum" sowie ein "verbessertes bereinigtes EBIT" in Aussicht. Dennoch halte das Management an dem ursprünglich für 2022 avisierten Break-Even auf Basis des bereinigten EBITs nicht weiter fest. Vielmehr sei dieses Ziel auf das Jahr 2023 verschoben worden. Die Prognosen der Aktienanalysten von der Montega AG würden sich aufgrund des niedrigeren Wachstums in 2021 sowie der unklaren Finanzausstattung und der damit einhergehenden limitierten Möglichkeit der Bevorratung für Wachstum in den nächsten Monaten reduzieren.windeln.de habe abermals enttäuschende Finanzkennzahlen veröffentlicht und die Jahresziele nicht erreicht. In den nächsten Wochen stehe nun erneut eine überlebensnotwendige Aufbesserung der Finanzlage im Fokus.