Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (20.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Einstufung für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor auf "kaufen".Im Nachgang der Veröffentlichung des Geschäftsberichts letzte Woche sei der Analyst gestern mit dem Management von windeln.de auf Roadshow in Hamburg gewesen. In den Investoren-Meetings seien insbesondere folgende Themengebiete diskutiert worden.Sortimentoptimierung: Im Zuge der implementierten Maßnahmen zur Kostensenkung habe windeln.de seine Marketingaufwendungen in der DACH-Region für Produkte mit geringem Deckungsbeitrag um knapp 62% reduziert, womit sich das Unternehmen verstärkt auf margenstarke Produkte fokussiere. Neben der Verringerung der Produkttiefe strebe windeln.de auch eine größere Produktbreite an. Dies solle auch durch eine stärkere Ausrichtung auf Gebrauchsgüter, aber auch durch die frühere Ansprache von Kunden sowie die Vergrößerung der Kundenzielgruppe erfolgen.Dabei ziele windeln.de neben der Adressierung von älteren Kindern verstärkt auf Produkte (z.B. Umstandsmode) für Mütter zwischen 25 und 44 Jahren, die mit 80% die mit Abstand wichtigste Kundengruppe darstellen würden. Darüber hinaus sehe der Vorstand nennenswerte Umsatzpotenziale bei Convenience-Produkten (z.B. kosmetische Basisprodukte oder Sportsnutrition-Artikel). Begleitet werden solle der Sortimentswandel von einer deutlich stärkeren Einbindung von Social Media-Aktivitäten.Regionale Fokussierung: Mit der erfolgten Aufgabe des Italiengeschäftes sowie der Schließung des Schweizer Büros habe windeln.de die ersten Schritte in Richtung der Fokussierung auf seine Kernregionen abgeschlossen. Im Rahmen des beabsichtigten Verkaufs des Osteuropageschäftes (Feedo) seien bereits Gespräche aufgenommen worden, sodass sich der Vorstand optimistisch gezeigt habe, den Prozess erfolgreich abschließen zu können.Mittelfristziel profitables Wachstum: Mittelfristig plane das Unternehmen neben der nach wie vor erfolgreichen Entwicklung im umsatzstärksten Markt China auch in Europa profitabel zu wachsen. Langfristig sollte das Unternehmen in der Lage sein, nachhaltig eine adäquate EBIT-Marge (MONe: 3 bis 5%) zu generieren.Die Roadshow habe einen guten Überblick sowohl über die aktuellen Restrukturierungsmaßnahmen als auch über die zukünftigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens geliefert. Die Chancen auf die Verringerung des Cashburns und das Erreichen des Break-Even, die deutlich gestiegen seien, würden die elementaren Katalysatoren für die Equity Story darstellen.