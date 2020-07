Auf Sicht von einem Jahr reiche die Entwicklung von deutlich im Minus (Ibex Spanien: -21,6 Prozent) bis zu einem guten Plus (schwedischer OMX Stockholm: +9,1 Prozent). Das zeige: In Spanien habe eine Kurserholung bislang kaum stattgefunden, es handle sich vielmehr um eine L-Entwicklung. Der schwedische Aktienmarkt zeige bislang eher eine U-Erholung, d.h. der Stand von unmittelbar vor der Krise sei zwar noch nicht wieder erreicht, doch auf Ein-Jahres-Sicht seien sämtliche Verluste wettgemacht. Interessant dabei sei, dass der schwedische Index nur einen geringen Technologie-Anteil habe (Stand Juli 2020: ca. 12%), der Bereich Industrie dagegen am stärksten im Index vertreten sei (ca. 38%), gefolgt von Finanzwerten (ca. 23%) - und damit auf Sicht von einem Jahr den weitaus stärker IT-Technologie-lastigen S&P 500 knapp hinter sich gelassen habe.



Auf Sicht von fünf Jahren sei die Performance-Spanne noch einmal weitaus größer als beim Ein-Jahres-Zeitraum: Während der brasilianische Ibovespa auf exorbitante 110,6 Prozent Wertentwicklung komme, sei auch hier der spanische Ibex das Schlusslicht der Tabelle mit -35,7 Prozent. Unter den Industrienationen würden die USA mit +54,8 Prozent hervorstechen. Hier hätten auf lange Sicht vor allem die Tech-Werte wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft ihre Wachstumsstärke ausgespielt.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich über sämtliche Zeiträume sehr wacker geschlagen - auf sechs Monate liege der Verlust bei lediglich -3,3 Prozent, bei einem Jahr seien es +3,8 Prozent. Deutliche Performance-Unterschiede gebe es auch beim Vergleich der beiden ausgewählten Indices, dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sowie dem MSCI World-Index. Während der EURO STOXX 50 auf Sicht von einem Jahr bei -6,1 Prozent liege, stehe der MSCI World bei +4,3 Prozent. Bei fünf Jahren werde der Unterschied besonders deutlich: In diesem Zeitraum liege der EURO STOXX bei -6,8 Prozent gegenüber +32,3 Prozent auf Seiten des MSCI World.



Noch zu kämpfen habe auch der chinesische Hang Seng Index: Vom Stand im Januar sei der Index noch immer ein gutes Stück entfernt. Auf Sicht von fünf Jahren falle auf, wie groß die Berg- und Talfahrt in der Zwischenzeit gewesen sei, und dass es Einbrüche wie in diesem Jahr auf Fünf-Jahres-Sicht immer wieder gegeben habe.



Die Gegenüberstellung der ausgewählten Länderindizes zeige, wie unterschiedlich die Entwicklungen angesichts eines Ereignisses seien, das alle Länder treffe. Bei der Betrachtung der Länderindices müsse stets berücksichtigt werden, dass teilweise nur eine geringe Anzahl Werte im jeweiligen Index enthalten seien und somit einzelne Aktien hohen Einfluss auf die Gesamt-Performance des Index haben könnten. Zudem bestehe teilweise ein deutliches Übergewicht bestimmter Branchen. Gerade deshalb sei Diversifikation über möglichst viele Länder und Branchen notwendig. Der MSCI World Index sei ein gutes und sinnvolles Vehikel, um Risiken zu streuen und gleichzeitig Renditechancen zu nutzen - auch wenn er sich "nur" auf Industriestaaten fokussiere. Eine Alternative wäre der MSCI All Country World Index, der sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfasse. (29.07.2020/ac/a/m)







