Die Aktie mit dem größten Handelsvolumen auf Xetra 2019 sei SAP mit 63,9 Mrd. Euro, gefolgt von Wirecard mit 62,5 Mrd. Euro und Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) mit 56,7 Mrd. Euro gewesen. Im Aktienindex MDAX habe die Commerzbank mit 13,9 Mrd. Euro vorne gelegen, im SDAX habe AIXTRON mit 3,2 Mrd. Euro geführt. Meist gehandelte Aktie im KMU-Segment Scale sei flatex mit 304,2 Mio. Euro gewesen.



Der Orderbuchumsatz im Dezember 2019 habe insgesamt 109,4 Mrd. Euro betragen, nach 116,1 Mrd. Euro im Vorjahr. Davon seien 97,9 Mrd. Euro auf Xetra entfallen, 2,5 Mrd. Euro auf Börse Frankfurt und 9,0 Mrd. auf die Tradegate Exchange. Der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz habe im Dezember bei 5,4 Mrd. Euro gelegen.



Weitere Einzelheiten seien online zu finden in der Kassamarktstatistik der Deutschen Börse. Ein europaweiter Vergleich der Handelsplätze sei in den Statistiken der Federation of European Securities Exchanges (FESE) zu finden.







