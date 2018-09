Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (24.09.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Mit der Übernahme des Konkurrenten MIM (boersennews) habe wallstreet:online im laufenden Jahr die Marktposition noch einmal verbessert, insbesondere im mobilen Geschäft. Auch das Zahlenwerk falle inzwischen sehr beachtlich aus. Zusammen mit der neuen Tochter habe die Aktiengesellschaft im ersten Halbjahr einen Umsatz von 5,34 Mio. Euro und einen Vorsteuergewinn von 2,7 Mio. Euro erwirtschaftet, woraus sich eine sehr hohe Marge von 50,6 Prozent errechne. Im Gesamtjahr würden nun die jeweils oberen Enden der bereits angehobenen Spannen für den Umsatz (8,4 bis 10,3 Mio. Euro) und das EBT (4,49 bis 5,49 Mio. Euro) anvisiert.Aus dieser starken Position heraus habe das Management zahlreiche Wachstumsinitiativen angestoßen, mit denen die Abhängigkeit vom Werbegeschäft weiter verringert werden solle. Einen Schwerpunkt stelle dabei der ICO-Markt dar. Mit einem Zeichnungsportal könnte die anvisierte Partizipation an Transaktionen vorangetrieben werden. Ein eigener ICO sei ein weiteres Projekt, mit dessen Erlös eine Content-Plattform aufgebaut werden solle. Zuletzt habe sich das Unternehmen zudem mit 30 Prozent an der wallstreet:online capital AG (WO Capital) beteiligt und die Option auf einen Mehrheitserwerb gesichert, wobei der Abschluss der Transaktion noch unter dem Vorbehalt einer BaFin-Genehmigung stehe. Da WO Capital über ein etabliertes Geschäft im Bereich der Kunden- und Anlageproduktvermittlung mit wiederkehrenden Erlösen verfüge, stelle die Gesellschaft einen hervorragenden Partner für den Ausbau der Aktivitäten in diesem Sektor dar.Vor diesem Hintergrund vergibt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, der wallstreet:online-Aktie unverändert das Urteil "buy". Das Kursziel werde von 70,00 Euro auf 63,80 Euro gesenkt. Das Prognoserisiko sehe der Analyst weiterhin als leicht überdurchschnittlich (vier von sechs Punkten) an. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link