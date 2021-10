Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

22,90 EUR -2,14% (11.10.2021, 11:29)



Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

23,10 EUR -1,70% (11.10.2021, 11:06)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin.



Mit rund 177 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2019/11) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Premium-Autoren das Geschehen rund um die Wirtschaft, Politik und Börse.



Mit diesem Rund-um-Angebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanz- und börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft der Gruppe.



Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist wallstreet:online inzwischen auch im FinTec-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember 2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht. (11.10.2021/ac/a/nw)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) habe in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Konzernumsatzerlöse auf Pro-forma-Basis deutlich um 57,0% auf 23,80 Mio. EUR (1. HJ 2020: 15,10 Mio. EUR) angestiegen. Der Umsatzsprung sei überwiegend von organischen Wachstumseffekten (54,0% organisch vs. 3,00% anorganisch) getragen worden.Auch beim Kundenwachstum seien neue Bestwerte erzielt worden. So habe in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres die Gesamtkundenanzahl zum Halbjahresende um rund 70.000 (davon: ca. 69.000 Smartbroker-Kunden) auf ca. 187.000 (davon: ca. 142.000 Smartbroker-Kunden) deutlich gesteigert werden können. Im gleichen Zug sei das verwaltete Kundenvermögen (sog. Asset under Management - AUM) von 4,30 Mrd. EUR zum 31.12.2020 um 59,0% auf 6,80 Mrd. EUR zum 30.06.2021 gestiegen.Hauptursächlich für die positive Umsatzentwicklung sei das anhaltend hohe Interesse an Finanzinformationen und -produkten sowie die erneut angestiegene Gesamtreichweite der Portale infolge technischer und kommerzieller Neuerungen und Weiterentwicklungen gewesen. So habe die Gesamtreichweite der Portale und Communities zum Ende des ersten Halbjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 37,0% auf 2,30 Mrd. Seitenaufrufe (1. HJ 2020: 1,70 Mrd.) ausgebaut werden können.In Bezug auf die Konzernumsatzzusammensetzung seien 71,4% der erwirtschafteten Umsatzerlöse des ersten Halbjahres auf das Stammgeschäft Social & Media entfallen. In diesem Geschäftsfeld seien die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 39,0% auf 17,00 Mio. EUR deutlich gesteigert worden (1. HJ 2020: 12,20 Mio. EUR). Verantwortlich für diese positive Entwicklung sei v.a. der "Rückenwind" vom Kapitalmarkt und die Akquise neuer Kunden im Bereich Key Account sowie die Optimierung der Restplatzvermarktung gewesen.Auf Ergebnisebene sei in 1. HJ 2021, bedingt durch die hohen Investitionen in den Ausbau des Brokerage-Business (Smartbroker Kundenakquisitionskosten: 7,90 Mio. EUR) und entstandenen Sonderkosten aufgrund der durchgeführten Kapitalmaßnahme (angefallene Sonderkosten: 0,50 Mio. EUR), ein Rückgang des EBITDA auf 0,60 Mio. EUR (1. HJ 2020: 1,30 Mio. EUR) verzeichnet worden. Bereinigt um diese beiden Effekte sei ein operatives EBITDA vor Kundenakquisitionskosten in Höhe von 9,00 Mio. EUR erzielt und damit ein deutlicher Ergebnissprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2020: 4,60 Mio. EUR) erreicht worden.Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahresgeschäftszahlen habe das wallstreet:online-Management seine bisherige Unternehmensguidance (auf Proforma-Basis, d.h. unter angenommener Vollkonsolidierung der wallstreet:online capital AG ab 01.01.2021) für das GJ 2021 bestätigt. Hiernach erwarte der Vorstand weiterhin einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 45,0 Mio. EUR bis ca. 50,0 Mio. EUR und einem Anstieg des operativen EBITDA auf 4,00 Mio. EUR bis 6,00 Mio. EUR. Der Aufwand für die Neukundengewinnung für den Smartbroker werde im laufenden Geschäftsjahr 2021 mit ca. 12,50 Mio. EUR eingeplant. Entsprechend gehe das Unternehmen von einem EBITDA vor Neukundenakquisekosten von 16,50 Mio. EUR bis 18,50 Mio. EUR aus. In Anbetracht der überzeugenden Halbjahreszahlen und der bestätigten Unternehmensguidance, behalte auch der Analyst seine bisherigen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre bei.Insgesamt sei der Analyst weiterhin davon überzeugt, dass es dem wallstreet:online-Konzern im Rahmen der angestoßenen Transformation zu einem Finanzdienstleister mit integrierter Finanz-Community gelingen sollte, seine Marktpositionen in beiden Kerngeschäftsfeldern (Social & Media, Online-Brokerage) deutlich auszubauen und damit den dynamischen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Durch die zukünftig noch engere Verzahnung beider Kerngeschäftsbereiche und den daraus resultierenden Vorteilen, sollte die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung zusätzlich vorangetrieben werden können. Weitere Umsatzimpulse sollten sich aus der geplanten Einführung einer Smartphone-App beim Smartbroker (Q1 2022) und einer neuen Handelsoberfläche (1. HJ 2022) ergeben. Darüber hinaus rechne der Analyst damit, dass sich der geplante Auf- und Ausbau einer eigenen transaktionsseitigen IT-Intrastruktur positiv auf die künftige Unternehmensperformance auswirken werde, da hierdurch die Flexibilität und Geschwindigkeit in Bezug auf Produktentwicklungen erhöht und zugleich Kostenaufwendungen deutlich gesenkt werden können.Vor dem Hintergrund seiner unveränderten Prognosen bestätigt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, sein bisheriges Kursziel in Höhe von 37,70 EUR (zuvor: 37,70 EUR). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergebe Goldmann damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehe ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 08.10.2021)