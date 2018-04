Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, einen fairen Wert von 77,10 EUR je Aktie ermittelt und vergeben der wallstreet:online-Aktie das Rating "kaufen". Vor dem Hintergrund der zukünftigen Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus dem ICO-Geschäftsfeld, seien ihre Schätzungen als konservativ einzuschätzen. Das Kursziel werde von 46,70 EUR auf 77,10 EUR erhöht. (Analyse vom 24.04.2018)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Am 20.04.2018 habe die wallstreet:online AG (w:o) eine Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Die Guidance der Umsatzerlöse sei um rund 32,2% auf 8,40 bis 10,30 Mio. EUR (bisher: 6,37 bis 7,78 Mio. EUR) erhöht worden und die EBT-Prognose um etwa 89,4% auf 4,49 bis 5,49 Mio. EUR (bisher: 2,37 bis 2,90 Mio. EUR). Durch die überproportionale Erhöhung des EBT erhöhe sich auch die EBT-Marge deutlich. Entsprechend erwarte das Unternehmen nun eine EBT-Marge von etwa 53,4% nach vormals 37,3%. Hintergrund dieser sehr guten Entwicklung sei zum einen die höchst erfolgreiche Integration der Markets Inside Media GmbH (MIM), sowie dem weiterhin sehr gut laufenden Geschäftsbereich Investor Relations. Weiterhin erhalte w:o noch 0,40 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2018, gemäß einer geplanten Gewinnausschüttung im Rahmen der Übernahme der MIM für das Geschäftsjahr 2017. Die aktuelle Prognoseanhebung umfasse noch nicht die Konzernprognose, welche das erfolgversprechende neue Geschäftsfeld rund um Cryptocurrencies einschließe.Bereits mit der Meldung vom 22.02.2018 seien die vorläufigen Zahlen des ersten Quartals 2018 vermeldet und sehr gute Zahlen präsentiert worden. So seien bereits Umsatzerlöse in Höhe von 2,01 Mio. EUR erzielt worden (VJ: 0,98 Mio. EUR), was einer Steigerung von 105,8% entspreche. Noch deutlicher sei die Steigerung des operativen Ergebnisses ausgefallen. So habe das EBT um 316,7% auf 1,04 Mio. EUR (VJ: 0,25 Mio. EUR) gesteigert werden können. Folglich habe sich die EBT-Marge von 25,7% (Q1/2016) EBT-Marge auf 52,1% (Q1/2017) erhöht. Diese signifikante Margen- und Umsatzsteigerung sei bereits teilweise im GBC Research (21.12.2017) prognostiziert worden, jedoch habe sich das erste Quartal noch dynamischer entwickelt als erwartet.Zusätzlich zu dem bereits äußerst erfolgreichen Geschäftsmodell beginne die wallstreet:online AG auch die Erschließung des ICO-Werbemarktes. Diesbezüglich habe die Gesellschaft eine Meldung am 06.03.2018 abgesetzt und die Gründung der Tochtergesellschaft "ICO Consulting GmbH", sowie die Gewinnung des ersten ICO-Kunden veröffentlicht. Zu diesem Zweck sei die Plattform www.ICODeals.com gegründet worden, um ICOs zu präsentieren.Der ICO-Markt wachse derzeit sehr rasant, wodurch sich der Service der ICODeals.com einer hohen Nachfrage erfreuen dürfte, was durchaus plausibel sei, da die Plattform mit w:o über umfangreiche Marketing-Kanäle mit direktem Retail-Investorenzugängen verfüge.Vor dem Hintergrund der Guidance-Erhöhung für das Geschäftsjahr 2018 hätten die Analysten ihre Prognose angepasst und würden nun 10,10 Mio. EUR Umsatz (bisher: 7,53 Mio. EUR) und 5,20 Mio. EUR EBIT (bisher: 3,32 Mio. EUR) erwarten. Im Rahmen ihrer Prognoseanpassung erhöhe sich auch die EBIT-Marge auf 51,5% (bisher: 44,0%). Dies verdeutliche die enorme Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. So habe w:o nur einen vergleichsweise kleinen Fixkostenblock mit nahezu keinen variablen Kosten. Maßgebliche Fixkosten seien hier die Materialkosten (2016: 0,62 Mio. EUR) und Personalkosten (2016: 1,55 Mio. EUR) gewesen. Entsprechend würden sich die Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg deutlich überproportional erhöhen.Weiterhin seien in der aktuellen Prognoseanpassung noch nicht die möglichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge der "ICO Consulting GmbH" verarbeitet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass gewisse Anlaufkosten für die ICO Consulting entstehen sollten, jedoch biete dieser Markt gegenwärtig ein enormes Potenzial, den w:o als einer der First-mover für sich beanspruchen möchte.