Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

6,039 EUR +6,71% (04.08.2017, 10:42)



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

5,722 EUR -2,25% (03.08.2017, 22:25)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A161010



WKN wallstreet:online-Aktie:

A16101



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSOK



Kurzprofil www.wallstreet-online.de:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (04.08.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK)."Vorstandswoche.de"-Favorit wallstreet:online AG ("WSO") entwickle sich prächtig. Wer der jüngsten Kaufempfehlung im Mai bei Kursen von 4 Euro gefolgt sei, verbuche bereits einen Kursgewinn von knapp 40%. Die gute Nachricht: Die Rally gehe weiter!Das Unternehmen habe im Mai die Prognose für 2017 nach oben geschraubt. Erwartet werde derzeit ein Umsatz von rund 3,8 Mio. Euro und ein EBIT von mehr als 1 Mio. Euro. Wie die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" von Anzeigenkunden des Finanzportals hören würden, sei die Auslastung derzeit so hoch, dass die Gesellschaft nunmehr sogar ihre Preise anheben wolle. Treiber des Gewinns seien unverändert Investor Relations-Aktivitäten von ausländischen Firmen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden sich über eine nochmalige Anhebung der Prognose nicht wundern, wenn die Preisanpassung erfolgreich durchgesetzt werde. Sie würden daher das EBIT für 2017 auf ca. 1,5 Mio. Euro schätzen.Die wallstreet:online-Akti sei weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2017)Börsenplätze wallstreet:online-Aktie: