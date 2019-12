München (www.aktiencheck.de) - Wer sich an den unruhigen Dezember 2018 erinnert, wird mit dem aktuellen Jahresendmonat vermutlich sehr zufrieden sein, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.



Denn anders als noch vor einem Jahr seien die Märkte von vorweihnachtlicher Ruhe und sogar Entspannung geprägt. Das gelte nicht nur für Aktien, sondern für alle Assetklassen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei in den vergangenen zwei Wochen zwischen 13.000 und 13.300 Punkten gependelt. Und die Volatilitäts-Indices würden signalisieren, dass eine Änderung derzeit nicht in Sicht sei. Der ifo-Geschäftsklimaindex leiste zu dieser Stimmung einen wichtigen Beitrag. Er habe im November leicht zugelegt. Grund zum Optimismus bestehe allerdings nur, wenn als Vergleichsmaßstab die Vormonate zugrunde gelegt würden. Lege man die Gesamtentwicklung seit 2016 zugrunde, liege der Index saisonbereinigt immer noch deutlich im negativen Bereich, trotz der leichten Aufwärtstendenzen.



Es sei daher davon auszugehen, dass die Aufwärtspotenziale für die Aktienkurse auch im kommenden Jahr erst einmal sehr begrenzt bleiben würden, zumal eine Konjunkturwende in den Kursen bereits enthalten sei. Zukäufe würden sich daher bis auf weiteres nicht empfehlen, denn die Bewertung sei inzwischen teuer. Wer in diesem Umfeld auf Dividendenrenditen setze, fahre gut damit. Denn Dividendenrenditen zwischen 3 und 4 Prozent seien im Nullzins-Umfeld durchaus attraktiv. (02.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



