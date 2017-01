ISIN voestalpine-Aktie:

Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten, sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2013/14 bei einem Umsatz von 11,2 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 48.100 Mitarbeiter. (26.01.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktie kräftig im Aufwind - AktienanalyseDie Anti-Dumping-Maßnahmen der EU gegen Billigimporte aus China sowie die Aussicht auf eine Konsolidierungswelle in der Branche haben den Stahlwerten kräftig eingeheizt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch die im ATX notierte Aktie des Linzer Technologie- und Industriegüterkonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) sei kräftig im Aufwind. Auf Jahressicht habe sich das Papier um knapp 60 Prozent verteuert. Selbst der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellte Protektionismus in der Handelspolitik sowie die "harte" Brexit-Ankündigung der britischen Regierung hätten die Kauflaune nicht bremsen können - zumindest bislang. Dennoch: Angesichts der starken Kursgewinne kann ein gewisses Maß an Vorsicht sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2017)Börsenplätze voestalpine-Aktie:39,96 EUR -1,66% (26.01.2017, 13:51)Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:39,89 EUR -0,96% (26.01.2017, 14:29)