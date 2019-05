Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) haben sich auf einen Tarifabschluss für die rund 11.000 gewerblich Beschäftigten in den deutschen Seehäfen geeinigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Für ver.di-Mitglieder konnte zudem die Vorteilsregelung ausgeweitet werden. Dabei können die Beschäftigten wählen, ob sie einen weiteren bezahlten freien Tag erhalten oder eine Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen Altersvorsorge in Höhe von 15 Euro monatlich in Anspruch nehmen möchten."Dieser Abschluss ist ein gutes Ergebnis, das sowohl zu Reallohnzuwächsen führt als auch die unterschiedliche wirtschaftliche Lage der Unternehmen angemessen berücksichtigt und damit den Flächentarifvertrag zusammenhält", betont ver.di-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth. Mit diesem Abschluss seien alle Forderungskomponenten bedient worden. (07.05.2019/ac/a/m)