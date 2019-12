Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.12.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat ein Tarifergebnis für die rund 350 studentischen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Deutschen Lufthansa AG erzielt (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Die Erklärungsfrist endete heute (18. Dezember 2019), somit ist der Tarifvertrag wirksam."Nach dem Tarifabschluss für die Saisonalen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, den wir im November erreicht haben, ist dieses der zweite Schritt, mit dem einer weiteren Personengruppe in der Lufthansa-Kabine echte Zukunftsperspektiven geboten werden. Gerade weil wir wissen, dass viele Beschäftigte auf dieses Modell angewiesen sind, ist eine komplette Entfristung niedriger Teilzeitmodelle das Ziel", erklärt ver.di-Verhandlungsführerin Mira Neumaier. Dieses Verhandlungsergebnis ist ein weiterer wichtiger Baustein im langfristigen Tarifprojekt zwischen ver.di mit ihrer Aircrew Alliance und der Lufthansa.Das Tarifergebnis sieht im Einzelnen vor, dass es nach dem Auslaufen der aktuell geltenden Study&Fly / Flex-Regelungen eine gleichwertige tarifliche Regelung geben wird. Die Beschäftigten werden nahtlos in das neue gleichwertige Modell übergehen, wenn sie dies möchten. Beschäftigte, die bereits wegen des angekündigten Auslaufens der aktuellen Regelungen gekündigt haben, erhalten die Chance, wieder in Study&Fly / Flex weiterzuarbeiten.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: