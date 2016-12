Berlin (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Rekordmengen, die in diesem Jahr zu Weihnachten von den Paketdiensten befördert werden, nimmt ver.di die Unternehmen der Branche in die Pflicht, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Gute Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel, sondern dafür sind die Unternehmen verantwortlich. Vielfach wird in der Paketbranche mit Subunternehmen und prekären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Das ist mit Blick auf die schwere und verantwortungsvolle Arbeit der Zusteller völlig unangemessen. Wir erwarten von allen Paketdiensten, dass die Menschen nach den für die Branche bestehenden tariflichen Regelungen bezahlt werden", sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis am Donnerstag. (22.12.2016/ac/a/m)





