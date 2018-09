Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,545 EUR +0,56% (14.09.2018, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,58 EUR -0,15% (14.09.2018, 14:05)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (17.09.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ver.di: METRO soll Verantwortung für 32.000 Beschäftigte übernehmen - AktiennewsIm Zusammenhang mit dem Verkauf des SB Warenhauses Real durch die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) heftige Kritik am Management des METRO-Konzerns geübt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:"Erst haben die Beschäftigten auf Lohn verzichtet, um das Unternehmen zu retten, dann hat das Unternehmen den bis dahin gültigen Tarifvertrag geschreddert, und nun soll Real verkauft werden. Wir erwarten, dass die METRO AG wenigstens jetzt Verantwortung für die 32.000 Beschäftigten übernimmt", erklärte Stefanie Nutzenberger, ver.di Bundesvorstandsmitglied."Falsche Entscheidungen und Konzepte des Managements haben in der Vergangenheit die Werthaltigkeit des Unternehmens massiv gefährdet. Unser Interesse ist es, dass Real als Ganzes an ein seriöses Unternehmen verkauft wird, das verantwortungsvoll mit der Belegschaft umgeht", so die Gewerkschafterin. "Man muss kein Prophet sein um festzustellen, dass der Real-Verkauf im METRO-Konzern anscheinend schon lange eine Rolle spielt. In diesem Zusammenhang sehen wir auch die kompromisslose Alles-oder-Nichts-Strategie der Konzernleitung bei den vergangenen Tarifverhandlungen. Die Kündigung des Sanierungstarifvertrages und damit der Beschäftigungs- und Standortsicherung stellt sich uns heute als Vorbereitung für den Verkauf des Unternehmens dar", so Nutzenberger.Börsenplätze METRO-Aktie: