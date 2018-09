Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (20.09.2018/ac/a/a)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Ryanair - Aktiennewsver.di und die Fluggesellschaft Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) setzen am morgigen Freitag (21. September 2018) in Berlin die Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter/innen bei Ryanair in Deutschland fort, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir fordern Ryanair auf, ein deutlich verbessertes Angebot auf den Tisch zu legen. Und wir erwarten von Ryanair, unverzüglich den Druck auf die Beschäftigten durch Einschüchterungen und Androhungen von Disziplinarmaßnahmen sowie Strafaktionen zu unterlassen", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.Während des Streiks am 12. September habe das Unternehmen mit Strafaktionen reagiert, die nicht mit unserer Verfassung in Einklang zu bringen seien, so Behle. Ryanair hatte die Behauptung aufgestellt, dass der Streik aufgrund einer angeblich einzuhaltenden Ankündigungsfrist von 24 Stunden illegal sei, was zu einer starken Verunsicherung der Beschäftigten geführt habe. Während des Streiks wurden zudem an mehrere Stationen Führungskräfte entsendet, die Streikende fotografierten und überwachten. Darüber hinaus wurden allen Streikenden der Status "unentschuldigter Entzug der Arbeitskraft" bescheinigt ("No-Show"). Damit verbinden sich bei Ryanair Disziplinarmaßnahmen, die nach Erfahrungswerten bei mehrmaligen "No-Shows" mit Kündigung geahndet werden können. Diesen Druck auf die Beschäftigten setzt Ryanair weiterhin fort. ver.di erwartet, dass das Unternehmen umgehend alle Einschüchterungsversuche gegenüber seinen Beschäftigten einstellt und seine Unternehmenskultur ändert.Das bislang vorliegende Entgeltangebot ist für ver.di völlig indiskutabel. Es sieht für die Jahre 2018 und 2021 keine Erhöhungen vor, für 2019 die Umwandlung einer bestehenden Leistungsprämie sowie eine Erhöhung pro Flugstunde um lediglich 50 Cent und eine Erhöhung der Entgelte in 2020 um 41 Euro pro Monat. Ryanair hatte zudem das Angebot gemacht, nationale Verträge abschließen zu wollen, allerdings erst zum Jahr 2022.