Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Morgen starten die Tarifverhandlungen für den Bankensektor, zunächst mit den Verhandlungen für die öffentlichen Banken mit ihren rund 60.000 Beschäftigten, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld. Daneben will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Beschäftigte bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen, zum Beispiel im Homeoffice. Verhandlungsführer für ver.di ist Jan Duscheck. Berlin ist in beiden Fällen Verhandlungsort.Für Ihre Berichterstattung stellen wir Ihnen eine digitale Pressemappe mit Zahlen, Hintergründen und Forderungen zur Verfügung sowie die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der Beschäftigten durch die Uni Jena. (22.06.2021/ac/a/m)