ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (16.11.2020/ac/a/nw)



va-Q-tec bleibe die Aktie der Stunde. Mit den thermischen Verpackungssystemen des Unternehmens seien bereits Millionen Corona-Testkits transportiert worden, der Impfstoffversand verspreche ein noch deutlich größeres Geschäft - ein erster Millionenvertrag sei jetzt angekündigt worden. Die Aktie sei daher dynamisch auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Allerdings: Gemessen an den aktuellen Zahlen sei die Bewertung jetzt schon stramm. Nach neun Monaten habe der Umsatz um 13% auf 53,2 Mio. Euro und das EBITDA um 34% auf 9 Mio. Euro zugelegt, bei leicht abgeschwächter Dynamik im dritten Quartal. Die Experten würden jetzt einen Umsatz von rund 72 Mio. Euro in 2020 erwarten, gleichbedeutend mit einem aktuell hohen KUV von 6,3.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben den Höhenflug für einen Verkauf der halben Depotposition mit einem Gewinn von 250% genutzt. Den restlichen Teil würden sie vorerst mit einem auf 45 Euro angehobenen Kursziel halten und abwarten, wie groß der Schub aus dem Impfstofftransport tatsächlich ausfalle. (Ausgabe 45 vom 14.11.2020)