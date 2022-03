ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (13.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Viele Anleger würden va-Q-tec nur mit dem Thema "Corona-Impfstofftransporte" verbinden. Das Würzburger Unternehmen habe aber noch einiges mehr zu bieten. va-Q-tec könne nämlich nicht nur Corona-Impfstoff. Der Einsatz der innovativen Dämmlösungen der Gesellschaft in neuen Märkten eröffne - wie schon im Sommer 2019 - viele aussichtsreiche und v.a. lukrative Wachstumsperspektiven. Die Hochs aus dem Jahr 2019 seien vorerst außer Reichweite, seien vermutlich auch eine leichte Übertreibung gewesen. Aber auch der jüngste Kursrückgang scheine übertrieben. Die Wahrheit liege vermutlich - wie so oft - in der Mitte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 39,40 Euro. Der Spitzenwert komme mit 48 Euro von Stifel. Am unteren Ende rangiere Kepler Cheuvreux mit 32 Euro. Das nächste Kursziel aus charttechnischer Sicht laute 27 Euro - dort verlaufe die wichtige 200-Tage-Linie. "Der Aktionär" spekuliere daher vorerst weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von va-Q-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:18,24 EUR +4,95% (11.03.2022, 17:36)Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:18,12 EUR +2,26% (11.03.2022, 22:26)