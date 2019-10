ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com (02.10.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec: Probleme überwunden - AktienanalyseNach dem erfolgreichen Börsenstart 2016 kam die Aktie von va-Q-tec 2018 (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern, der auf umweltfreundliche Vakuumisolationspaneele und thermische Energiespeicherkomponenten spezialisiert sei, habe Auftragsrückgänge beim Großkunden Gilead verkraften müssen. Zudem habe sich va-Q-tec bei seiner Investitionsoffensive - seit dem Börsengang seien 70 Mio. Euro vor allem in neue Produktionsstandorte investiert worden - übernommen. Doch nun seien die Probleme überwunden. Das Unternehmen wolle in den kommenden Jahren mit Raten von mindestens 15 bis 20 Prozent wachsen. Angesichts der vielfältigen Anwendungsbereiche der va-Q-tec-Container und -Boxen, etwa beim Transport von Pharmaprodukten, in Kühl- und Gefriergeräten, Gebäuden, der Industrie sowie in Automobilen und Flugzeugen, sei das durchaus realistisch. Dazu beitragen dürfte auch der jüngste Großauftrag: Der Arzneimittelimporteur kohlpharma habe mehrere Tausend Thermoboxen bestellt.Unterstützung komme nun auch von staatlicher Seite: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plane eine Veränderung der Apothekenbetriebsordnung. Demnach solle für Botendienste und den Versandhandel künftig gelten, dass "die für das Arzneimittel geltenden Temperaturanforderungen während des Transports bis zur Abgabe an den Empfänger eingehalten werden" und dass dies "bei besonders temperaturempfindlichen Arzneimitteln, soweit erforderlich, durch mitgeführte Temperaturkontrollen nachgewiesen" werden müsse. (Ausgabe 39/2019)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:8,86 EUR -1,12% (02.10.2019, 09:44)