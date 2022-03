Auf den ersten Blick scheine sich Europa gegenüber den USA in einem erheblichen Wettbewerbsnachteil zu befinden, da die Gaspreise in Europa infolge des Konflikts explodiert seien. Bei den derzeitigen Preisen könnte Europa einen Energieschock erleiden, dessen Ausmaß mindestens dem der Energiekrise Ende der 1970er Jahre entspreche, die durch die Abwertung des Euro noch verschärft worden sei. Die Energierechnung könnte somit etwa 8 bis 10% des BIP ausmachen. Auch wenn die derzeitigen Preise hoch seien, könnten sie je nach Saisonalität (Ende des Winters) oder je nach den Lösungen der Europäischen Union für den Ersatz des russischen Gases variieren. In jedem Fall scheine diese Energiekrise nur eurozentrisch und nicht global zu sein.



Wenn die hohen Energiepreise strukturell würden, könnte das Wachstum erheblich beeinträchtigt werden. Tatsächlich habe im Jahr 1979 ein Anstieg der Energiepreise um 100% zu einer Rezession geführt. Wenn der Schock vorübergehend sei (die Preise würden ein Jahr lang hoch bleiben), werde der Konsum von langlebigen Gütern zurückgehen. Der durchschnittliche Verbraucher werde auf nicht lebensnotwendige Anschaffungen verzichten, um seine Grundbedürfnisse (Benzin, Lebensmittel) zu finanzieren. Dies werde wiederum zu einem Rückgang des BIP um 3% und der Gewinne um 4% führen.



Wenn es sich jedoch um einen strukturellen Schock handele (zwei Jahre), könnte eine eher klassische Rezession bevorstehen. Der Rückgang des Verbrauchs an langlebigen Gütern würde mit einer Kontraktion der Investitionen einhergehen. Die Unternehmen würden unter dem doppelten Effekt der geringeren Nachfrage und der höheren Energieausgaben leiden. Infolgedessen könnten das BIP und die Gewinne um 7% sinken. Ein fiskalischer Stimulus in der Eurozone in Höhe von 700 Milliarden Euro wäre dann notwendig, um diese Verluste auszugleichen.



Der Markt scheine den Gewinnrückgang in Europa einzukalkulieren. Die europäischen Märkte seien bereits abgewertet worden. Die Auswirkungen der Krise seien in Europa berücksichtigt. Die anderen Regionen (mit Ausnahme der Schwellenländer) scheinen jedoch noch nicht betroffen zu sein. Dies könnte ein Warnsignal dafür sein, dass die Märkte die potenziell negativen Auswirkungen der gemeinsamen Verlangsamung in China und Europa auf die Weltwirtschaft unterschätzen würden. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass das Risiko nun darin bestehe, dass der potenzielle Konsumschock die übrigen Volkswirtschaften erfasse. Im Moment sei dies ein Risiko und nicht das zentrale Szenario, aber mit jedem Tag, der vergehe, steige die Wahrscheinlichkeit dieses Risikos. (17.03.2022/ac/a/m)







