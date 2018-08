Tradegate-Aktienkurs u-blox-Aktie:

Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (28.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).u-blox habe in H1/2018 seinen Umsatz nur um 3% gesteigert, da die Einnahmen in China aufgrund der geringeren Nachfrage für Positionierungs- und Timing-Lösungen um 26% eingebrochen seien. Die neue Prognose für GJ 2018 impliziere für H2/2018 ein anspruchsvolles Umsatzwachstum von 15% im Jahresvergleich. Der Analyst sehe Verzögerungsrisiken aufgrund der langsameren Einführung der Netzwerkmodule LTE Cat M1 und NB1-IoT.Während die auf Chipsets von Drittanbietern basierenden Module LTE Cat 1 und Cat M1/NB1 von u-blox bei vielen Netzwerkbetreibern zertifiziert seien, seien die Module mit eigenen Chips zu einem großen Teil noch nicht zertifiziert oder noch nicht bereit. Der Wettbewerb indessen sei hart und der Markt überlaufen, was Preisdruck befürchten lasse.Um in Bezug auf Technologie, Features und Kosten wettbewerbsfähig zu bleiben, gebe u-blox einen immer höheren Anteil des Umsatzes für F&E aus - in H1/2018 sei ein Rekord von 32% erreicht worden. Die EBIT-Marge sei dadurch in H1/2018 auf schätzungsweise 2,9% gesunken. Der FCF sei weiter in die roten Zahlen gesunken. Die kapitalisierten F&E-Kosten würden Ende 2018 bei über CHF 180 Mio. liegen (kap. F&E/Abschr. bei 685%).Aufgrund der niedrigeren Prognose für GJ 2018 (Umsatz: CHF 435 bis 445 Mio.; EBIT: 60 bis 65 Mio.) und des Risikos einer verzögerten Einführung der LTE-Netze senke der Analyst seine Umsatzschätzungen für GJ 2018/19E um 7% und die Prognose für den Reingewinn um 12%. Er erwarte weiterhin ein Umsatzwachstum von 15% in GJ 2019/20/21E und ein jährliches Wachstum von 10% während der DCF-Übergangsphase. In einem hart umkämpften Markt halte er seine Annahmen nicht für übermäßig konservativ.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie: