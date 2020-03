SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (16.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Angesichts der ungünstigen Währungstrends (USD/CHF-Kassakurs) und der geringeren Wachstumsaussichten infolge aktueller Konjunkturlage habe Diethelm seine Umsatzprognose für 2020 um 10% gesenkt. Dasselbe bei der EBIT-Prognose: Wegen höherer F&E-Ausgaben und gestiegenem Betriebsaufwand (Abschreibungskosten) falle auch diese 26% geringer aus. Das Sapcorda-JV dürfte weitere Verluste einfahren und damit das Nettoergebnis zusätzlich belasten. die FCF-Prognose des Analysten für 2020 drehe ins Negative, da er nun auch mit einem leichten NUV-Anstieg rechne. Seine Rentabilitätsannahmen für 2021 würden hingegen ansteigen, da sich der Mix aus (höhermargien) GNSS-Chip-Preisen und (niedermargigen) Modulpreisen verbessert habe. Seine Gewinn- und FCF-Prognose für 2021 würden hingegen ebenfalls tiefer ausfallen, wenn auch nicht so deutlich wie für 2020.Die mittelfristige Prognose (4 J.) für u-blox habe sich zwar nicht verändert, es sei aber unklar, ob die Vorgaben neu auf ber. Basis zu verstehen seien oder nicht. Unabhängig davon dürfte sich das Umsatzziel von CHF 700 bis 800 Mio. aus heutiger Sicht nur durch M&A-Aktivitäten realisieren lassen.Während das Unternehmen zu bereinigten Zahlen übergegangen sei, die gegenüber der Vergleichsgruppe attraktiver erscheinen würden, konzentriere sich der Analyst weiter auf die FCF-Generierung und die EVA/DCF-basierte Wertschöpfung, die die signifikante und von Bewertungsvergleichen (z.B. EV/EBITDA) nicht erfasste Kapitalisierung von F&E berücksichtige. Auf Basis seiner revidierten Schätzungen bleibe das Unternehmen auf EVA-Basis auf kurze Sicht wertvernichtend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie:L&S-Aktienkurs u-blox-Aktie:48,36 EUR -11,99% (16.03.2020, 10:18)