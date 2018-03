SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (15.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).u-blox habe für GJ 2017 ein Umsatzwachstum von 12,8% in kW (VontE: 15%) auf CHF 403 Mio. gemeldet, was gleichauf mit der Analysten-Schätzung und unter der Zielspanne von CHF 410 bis 425 Mio. liege, aber dem Konsens entspreche. Zum Wachstum hätten alle Marktsegmente und Consumer am stärksten beigetragen. Die Chip-Volumen seien um 28% gestiegen, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis um etwa 14% gesunken sei, und Modulvolumen seien um 10% gestiegen, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis eher aufgrund des Mix als des Preises leicht zugelegt habe.Das EBIT habe mit CHF 65 Mio. 3% über der Analysten-Prognose (+7% ggü. Konsens) und am oberen Ende der Zielspanne gelegen. Die EBIT-Marge sei ggü. dem Vorjahr von 16,4% auf 16,1% zurückgegangen. Die kapitalisierten F&E-Kosten seien deutlich von CHF 37 Mio. in GJ 2016 auf CHF 54 Mio. in GJ 2017 gestiegen, was ein F&E-Umsatz-Verhältnis von insgesamt 30% impliziere. u-blox habe 45% ihrer gesamten F&E-Kosten kapitalisiert. Die um F&E-Kosten und die damit verbundene Abschreibung bereinigte EBIT-Marge sei von 7,9% in GJ 2016 auf 4,6% in GJ 2017 gesunken. Der Reingewinn habe 10% über der Analysten-Prognose gelegen und einen Einmalgewinn von CHF 5,4 Mio. aus der Dekonsolidierung von Scoperta beinhaltet. Aufgrund des höheren NUV und der höheren Investitionskosten sei der FCF mit CHF 4,6 Mio. negativ ausgefallen (Vorjahr CHF +44 Mio.).Der Ausblick für GJ 2018 laute auf einen Umsatz von CHF 460 bis 475 Mio. (VTe: 476, Konsens: 461) bei einem EBIT von CHF 65 bis 70 Mio. (VTe: 70,2, Konsens: 67,3). Auf dieser Basis rechne der Analyst mit keinen größeren Änderungen seiner Prognosen oder der Konsensschätzungen. Er gehe davon aus, dass der Markt weiter von starkem Konkurrenzkampf geprägt sein werde. Die Margen dürften daher weiter unter Druck stehen und die F&E-Anforderungen hoch sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link