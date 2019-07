Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,47 EUR -0,99% (11.07.2019, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,51 EUR -1,67% (11.07.2019, 15:50)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es sehe nicht gut aus für die Aktie von thyssenkrupp. Mit großen Schritten nähere sich der DAX-Titel dem Mehrjahrestief bei 11,03 Euro. Alleine im Vergleich zum Hoch zu Beginn der Woche habe der Kurs um über zehn Prozent nachgegeben. Falle die wichtige Unterstützung, drohe eine Fortsetzung des radikalen Abverkaufs in den vergangenen Monaten.Auf Jahressicht habe thyssenkrupp mehr als die Hälfte des Börsenwerts verloren. Operative Probleme, das langwierige Führungschaos, Streitigkeiten unter den Großaktionären oder auch mehrfache radikale Strategiewechsel - die Liste der Unzulänglichkeiten beim Industriekonzern sei lang. Bei den Anlegern habe thyssenkrupp so viel Vertrauen verspielt.Inzwischen sei auch die Euphorie verflogen, die nach den Börsenplänen für die Aufzugsparte Anfang Mai aufgekommen sei. Das Mehrjahrestief bei 11,03 Euro sei nun nicht mehr weit entfernt. Reiße diese Marke, trübe sich das Bild noch einmal deutlich ein.Um dann noch charttechnische Unterstützungen zu finden, müssten Anleger weit in die Vergangenheit blicken. So drohe von dieser Sicht aus ein schneller Abverkauf bis zum 2002er Tief im Bereich um 9,00 Euro. Noch deutlich tiefer liege dann das Tief von 2003 bei 6,85 Euro.Entsprechend ist das Chance/Risiko-Verhältnis für mutige Anleger auf dem aktuellen Niveau interessant, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass die wichtige Unterstützung beim Mehrjahrestief hält und rät dazu, weiter an Bord zu bleiben. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link