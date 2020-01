Die ehemalige Aufsichtsratschefin Martina Merz habe den Chefposten übernommen - allerdings nur für zwölf Monate. Noch in diesem Jahr komme die Führungsfrage somit erneut auf thyssenkrupp zu. Ein erneutes Chaos wie zuletzt sei zwingend zu vermeiden. Ob das gelinge, erscheine angesichts der Vergangenheit aber zumindest fraglich.



"Der Aktionär" bleibe bei seinem Fazit. Die Risiken bei thyssenkrupp seien hoch, die angeschlagenen Finanzen eine hohe Belastung. Doch der Verkauf der Aufzüge bringe viel Geld und könnte eine höhere Bewertung rechtfertigen. Für Mutige, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 03.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,055 EUR -1,67% (03.01.2020, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,04 EUR -2,27% (03.01.2020, 13:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Jahr 2020 werde richtungsweisend für thyssenkrupp. Der Konzern befinde sich auf einem schmalen Grat zwischen Trendwende und Versinken in der Bedeutungslosigkeit. Die Risiken würden hoch bleiben, doch der Verkauf der Aufzugssparte mache auch Hoffnung. "Der Aktionär" zeige die fünf wichtigsten Themen, die Anleger 2020 beachten müssten.Die StrukturAlles stehe auf dem Prüfstand. Die Aufzüge würden verkauft, mit dem Geld sollten die verbliebenen Sparten auf Vordermann gebracht werden. Weitere Geschäfte dürften dann abgespalten werden. Übrig bleiben könnte ein reiner Stahlkonzern.Die BilanzNach wie vor sei die Bilanz schwach. Die Eigenkapitalquote liege bei schmalen 6,1 Prozent. Die Nettoschuldenquote betrage dagegen satte 194 Prozent. Langfristig sei das nicht tragbar. Doch ein Komplettverkauf der Aufzüge könnte 15 bis 17 Milliarden Euro in die Kassen spülen - und die Bilanz damit vorerst sanieren.49 Cent Verlust je Aktie habe thyssenkrupp im abgelaufenen Geschäftsjahr hinnehmen müssen. Auch in diesem Jahr würden die Experten mit roten Zahlen rechnen. Ein Minus von 44 Cent je Aktie werde erwartet. Das zeige: Die operativen Probleme von thyssenkrupp würden sich durch alle Sparten ziehen. Nach einem Verkauf der Aufzüge müsse der Konzern erst beweisen, dass in den verbleibenden Geschäften nachhaltig Geld verdient werden könne.Die DividendeZuletzt habe thyssenkrupp noch 15 Cent je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werde die Dividende nun aber gestrichen. Für langfristige Anleger sei das zwar eine Hiobsbotschaft, der Schritt sei angesichts der roten Zahlen und der schwachen Bilanz aber quasi alternativlos.Die Führungsfrage