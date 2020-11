Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,999 EUR +5,04% (20.11.2020, 10:26)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,959 EUR +4,69% (20.11.2020, 10:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Schwache Zahlen und ein skeptischer Ausblick hätten erneut deutlich gemacht, dass der Essener Konzern aufgrund der angeschlagenen Bilanz unter Zeitdruck stehe, um den aufwendigen Umbau umzusetzen. Das einzige bindende Angebot stamme nach wie vor von Liberty Steel. Vor allem die Arbeitnehmer würden sich aber weiterhin gegen den Billiganbieter wehren. Aus der Politik kämen nun dagegen positive Signale zu der Offerte. "Das ist eine brauchbare Diskussionsgrundlage", so Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zur "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".Der FDP-Politiker habe zuletzt mit Liberty-Steel-Chef Sanjeev Gupta gesprochen und einen guten Eindruck. "Er hat ein gut begründetes Konzept präsentiert, das sehr stark von der Transformation zu grünem Stahl geleitet wird." Das Stahlgeschäft von thyssenkrupp könnte sich gut mit Werken anderswo in Europa gut ergänzen, habe Pinkwart gesagt.Zu einer direkten Beteiligung von NRW habe sich der Minister dagegen einmal mehr sehr skeptisch geäußert. Die Auflagen dafür seien so hoch, "dass sie praktisch kaum in Frage kommt". Vielmehr müssten die Sanierung und der Umbau zum grünen Stahl mit mehr Tempo angegangen werden. "Bei thyssenkrupp ist in den letzten Jahren leider nicht alles gut gelaufen, so dass der Handlungsdruck nun umso größer ist."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: