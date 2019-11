Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,11 EUR -1,72% (20.11.2019, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,095 EUR -2,31% (20.11.2019, 09:55)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Übernahmeschlacht um die Aufzugssparte des MDAX-Konzerns sei in vollem Gang. Neben mehreren Finanzinvestoren habe vor allem der finnische Rivale Kone immer wieder ernsthaftes Interesse signalisiert. Jetzt locke der Konkurrent thyssenkrupp mit einer möglichen milliardenschweren Vorabzahlung.Drei Milliarden Euro könnte Kone an thyssenkrupp im Voraus zahlen, habe ein Insider zu Reuters gesagt. Die Finnen möchten damit die Bedenken einer langwierigen kartellrechtlichen Prüfung zerstreuen. Sollte der Deal an einem Veto der EU scheitern, werde die Vorabzahlung als eine Art Break-up-Fee behandelt, die thyssenkrupp behalten könne. Gelinge der Zusammenschluss, würden die Milliarden mit dem Kaufpreis verrechnet.Für den MDAX-Konzern hätte dies den Vorteil, dass die klammen Kassen schnell aufgebessert werden könnten. Ob Kone mit einem solchen Vorstoß interessierte Finanzinvestoren wie Blackstone, Carlyle oder ein Konsortium aus Advent, Cinven und dem Staatsfonds von Abu Dhabi ausstechen könne, bleibe aber offen. Denn auch hier wäre eine Prüfung der Wettbewerbsbehörden nicht kritisch - das Geld könnte schnell fließen. Berichten zufolge könnte eine Entscheidung im Januar fallen.Mutige Investoren setzen weiter darauf, dass die Bewertungslücke zwischen Mutter und Tochter verringert wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: