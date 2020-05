Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,142 EUR -14,65% (12.05.2020, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,155 EUR -15,98% (12.05.2020, 16:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit einem Minus von rund 15 Prozent sei die Aktie von thyssenkrupp am Dienstag einmal mehr der Top-Verlierer im MDAX. Anleger würden sich nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres und einem schwachen Ausblick regelrecht geschockt zeigen. Besserung sei vorerst nicht in Sicht.Knapp eine Milliarde Euro habe thyssenkrupp alleine von Januar bis März verbrannt. Alleine im Stahlbereich, der künftig wieder stärker in den Mittelpunkt rücken solle, sei ein operativer Verlust (EBIT) von 332 Millionen Euro angefallen. Im laufenden dritten Quartal sei ein Verlust im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erneut "wahrscheinlich" und "bis zu gut einer Milliarde Euro nicht auszuschließen", habe thyssenkrupp zudem mitgeteilt.Durch die hohen Verluste werde auch der finanzielle Spielraum beim Umbau eingeschränkt. Durch den Verkauf der Aufzugssparte würden zwar 17,2 Milliarden Euro in die Kassen fließen. Zudem habe sich der Konzern einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW gesichert. "Wir haben kein Liquiditätsproblem", habe Finanzchef Klaus Keysberg deshalb auch gesagt.Doch ein Gearing, also das Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital, von 643 Prozent, Nettoschulden von 7,5 Milliarden Euro und ein negativer Free Cashflow von 215 Millionen Euro im zweiten Quartal würden eine deutliche Sprache sprechen. Gehe es so weiter wie bisher, werde auch das Geld des Aufzugs-Deals schnell verbrannt sein. In der Aufsichtsratssitzung kommende Woche, auf der Konzernchefin Martina Merz ihre Strategie für die Zukunft präsentieren wolle, gehe es somit um nicht weniger als das Überlebend es Traditionskonzerns.Anleger sollten dieses Risiko nicht eingehen und auch nach dem erneuten Ausverkauf die Füße stillhalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link