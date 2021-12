Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit ihren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (03.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag habe thyssenkrupp die nächste Phase des aufwendigen Konzernumbaus eingeläutet. thyssenkrupp wolle die Marge steigern und wieder einen dauerhaft positiven Cash Flow erreichen. Die Ziele würden eigentlich gut ankommen, dennoch gerate der MDAX-Titel unter Druck - denn Zweifel würden bleiben.Die Mittelfristziele würden Aufwärtspotenzial für den Konsens mit sich bringen, meine etwa Barclays-Experte Tom Zhang. Jedoch bleibe die Umsetzung ein Risiko. Ähnliche Zielsetzungen seien in der Vergangenheit bereits verfehlt worden. Zhang habe thyssenkrupp deshalb auf "underweight" mit Kursziel 9,80 Euro belassen.In der Tat habe thyssenkrupp das Vertrauen der Anleger in der Vergangenheit oft enttäuscht. Wichtiger als die Ziele seien deshalb konkrete Zahlen. Im abgelaufenen Quartal habe thyssenkrupp zwar beim Gewinn überzeugt, der Mittelabfluss habe aber noch immer nicht gestoppt werden können. Werde dieses Ziel wirklich erreicht, sollte sich dies auch an der Börse bemerkbar machen.Die thyssenkrupp-Aktie komme im schwierigen Marktumfeld derzeit nicht in die Gänge. Erst wenn die Sorgen um Omikron nachlassen würden, dürfte der Zykliker wieder Fahrt aufnehmen. Panik sei aber nicht angesagt, zumal noch offen sei, welche Folgen Omikron wirklich habe.Anleger, die den jüngsten Rücksetzer zum Kauf genutzt haben, bleiben vorerst an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link