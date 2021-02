Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach den starken Zahlen habe die Aktie von thyssenkrupp am Mittwoch deutlich zulegen können. Jetzt lege der Stahl-Weltmarktführer ArcelorMittal nach und präsentiere ebenfalls erstaunlich gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Stimmung für die Stahlbranche an der Börse helle sich damit weiter auf, die Aktien würden auf breiter Front anziehen.ArcelorMittal habe im vierten Quartal von einer Erholung des wirtschaftlichen Umfeldes insbesondere in der Autoindustrie profitiert. So habe der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal von rund 13,3 Milliarden auf knapp 14,2 Milliarden Dollar - das seien umgerechnet etwa 11,7 Milliarden Euro - zulegen können, habe das Unternehmen mitgeteilt. Höhere Verkaufspreise hätten sich positiv ausgewirkt. Auch die Rohstahlproduktion habe wieder zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien beide Kennziffern jedoch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückgegangen. Für das neue Jahr gehe ArcelorMittal von einer weiteren Erholung der Stahlnachfrage aus.Beim Ergebnis habe ArcelorMittal auch vom Verkauf des US-Geschäfts profitiert. So sei das EBITDA im Schlussquartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor auf 1,7 Milliarden von 901 Millionen Dollar gestiegen. Unter dem Strich seien 1,2 Milliarden Dollar verblieben, nachdem im dritten Quartal ein Verlust von 261 Millionen Dollar verbucht worden sei.Das Jahr sei maßgeblich durch die Einbußen im Zusammenhang mit der Pandemie geprägt gewesen. Die Umsätze seien um rund ein Viertel auf 53,3 Milliarden Dollar gesunken, das EBITDA sei um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar gefallen. Netto habe ArcelorMittal seine Verluste jedoch auf 733 Millionen Dollar deutlich reduzieren können. Im Vorjahr sei wegen hoher Abschreibungen ein Fehlbetrag von knapp 2,5 Milliarden Dollar angefallen gewesen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link