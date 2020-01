Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,085 EUR -0,67% (28.01.2020, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,095 EUR -0,67% (28.01.2020, 11:25)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach dem desaströsen Jahr 2019 gehe es für thyssenkrupp um nichts weniger als die Zukunft des Unternehmens. Auf der Hauptversammlung am morgigen Mittwoch dürfte die Stimmung entsprechend angespannt sein. Konzernchefin Martina Merz könne sich auf einen unangenehmen Tag einstellen - zumal sie noch immer keine Lösungen vorweisen könne.Merz sei erst im Oktober auf den Chefsessel gekommen. Doch auch zuvor habe sie als Aufsichtsratschefin die Misere mitzuverantworten gehabt. Nach ihrem Amtsantritt habe sie klare Worte gegen ihre Vorgänger gefunden, doch auch nach knapp vier Monaten habe Merz selbst noch keine Fortschritte erzielt. Der Verkauf der Aufzüge ziehe sich weiter in die Länge. Wie das Konglomerat künftig aufgestellt werde, könne erst danach geklärt werden.Merz habe zwar die Rückendeckung der Großaktionäre Cevian und Krupp-Stiftung. Doch andere wichtige Aktionäre dürften kaum mit Kritik sparen. So habe unter anderem die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) bereits angekündigt, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten.Das Problem: Auch 2020 sei operativ keine Besserung in Sicht. Merz habe bereits einen deutlich höheren Verlust als die 260 Millionen Euro im Vorjahr in Aussicht gestellt. Die hohen Pensionsverpflichtungen, die Schulden wegen früherer Fehlinvestitionen und der hohe Cash-Flow-Abfluss in mehreren Teilbereichen würden dafür sorgen, dass ein Großteil des Erlöses aus den Aufzügen bereits verplant sei - sollte die komplett verkauft werden, fehle dann aber gleichzeitig der Löwenanteil der bisherigen Gewinne.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt aber nur etwas für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link