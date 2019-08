Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das schwache Marktumfeld bringe zum Wochenschluss auch den wankenden Industriekonzern thyssenkrupp wieder unter Bedrängnis. Ein deutliches Minus von knapp fünf Prozent stehe zu Buche - bei 10,96 Euro sei die Aktie auf ein Mehrjahrestief gefallen. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag lasse derweil weiter auf sich warten.Die neuen Twitter-Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen China würden die Sorgen um die weltweite Wirtschaftsentwicklung wieder anheizen. Für das zyklische Geschäft von thyssenkrupp wäre eine Eskalation des Handelsstreits der nächste Tiefschlag. Vor allem das Komponentengeschäft und die Stahlsparte aber auch der Werkstoffhandel seien stark von der Konjunktur abhängig. Vor allem die Krise der Autobranche drücke bereits seit Monaten auf die Zahlen - und könnte sich nun noch einmal ausweiten.Da würden auch die Gerüchte um den Werkstoffhandel nicht helfen, die Mitte der Woche wieder neu aufgeflammt seien. Immer wieder werde in den vergangenen Monaten über eine mögliche Fusion mit dem Rivalen Klöckner & Co spekuliert. "Wir sind grundsätzlich bereit, bei der Konsolidierung der Thyssenkrupp-Sparte Materials Services eine Rolle zu spielen", so KlöCo-Chef Gisbert Rühl am Mittwoch. thyssenkrupp habe zuletzt angekündigt, die Mehrheit an der Sparte behalten zu wollen. Ob es nun zu einer Einigung komme, bleibe aber weiter offen.Neueinsteiger, denen das Risiko zu groß ist, warten ab, so Maximilian Völkl. Trotz des erneuten Rückschlags bleibt "Der Aktionär" aber dabei: Das Chance/Risiko-Verhältnis stimmt auf dem aktuellen Niveau - wer investiert ist, bleibt an Bord. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: