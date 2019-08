Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,795 EUR +2,71% (08.08.2019, 10:08)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,80 EUR +1,08% (08.08.2019, 10:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Ein Chart mache News. Das sei auch bei thyssenkrupp nicht anders. Nachdem der Kurs in den letzten Wochen immer weiter in Richtung Allzeittief gefallen sei, komme heute die Bestätigung. Der DAX-Konzern habe im dritten Geschäftsquartal einen hohen Verlust erzielt und stampfe deshalb den Ausblick für das Gesamtjahr ein. Doch es gebe Lichtblicke für die Aktionäre.thyssens Q3-Zahlen seien ehrlich gesagt der blanke Horror. Das bereinigte EBIT sei gegenüber dem Vorjahr um beinahe 50 Prozent eingebrochen. Nach Steuern sei der Konzern mit 170 Millionen Euro in die Verlustzone gerutscht, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 229 Millionen Euro erwirtschaftet worden sei."Das Wachstum gebremst haben die zunehmend schwächere weltwirtschaftliche Dynamik, eine deutliche Eintrübung im Automobilsektor und der weiterhin hohe Importdruck beim Stahl", so thyssenkrupp. Zusätzlich seien die Rohstoffpreisen, insbesondere Eisenerz, massiv gestiegen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 sei deshalb drastisch gesenkt worden. thyssen erwarte jetzt ein bereinigtes EBIT von 800 Millionen Euro. Die bisherige Prognose habe auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gelautet.Unter anderem würden die Pläne für den Börsengang der Aufzugssparte, der profitabelste Geschäftsbereich, vorangetrieben. Das Unternehmen prüfe aber auch Angebote von Interessenten, die die Aufzugssparte kaufen möchten. Darüber hinaus habe thyssenkrupp drei Geschäftsbereiche gelistet, die für eine Umstrukturierung oder Veräußerung in Betracht kämen.Eine Gewinnwarnung habe "Der Aktionär" erwartet und deshalb auch mit keinem weiteren Ausverkauf gerechnet. Die Aussagen von Kerkhoff zur Aufzugssparte und den geplanten Umbaumaßnahmen würden Hoffnung machen, dass er es trotz der widrigen Rahmenbedingungen schaffe, das Ruder herumzureißen."Der Aktionär" setzt mit Stopp bei 8,90 Euro auf eine Trendwende, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 08.08.2019)