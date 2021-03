Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung von thyssenkrupp habe in den vergangenen Wochen auf ganzer Linie überzeugen können. Das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konzern nach wie vor mit vielen Problemen zu kämpfen habe. Einem immer wieder geforderten Staatseinstieg habe Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nun erneut eine Absage erteilt."Eine Landesbeteiligung sehe ich derzeit nicht", habe er am Donnerstag bei einer Online-Veranstaltung des "Handelsblatt" gesagt. Wenn sich das Land an dem Unternehmen beteilige, werde "das Geschäftsmodell dadurch nicht besser". Die IG Metall habe sich wiederholt für einen Einstieg des Staates bei thyssenkrupp stark gemacht.Es sollte eine Lösung gesucht werden, bei der "entweder das Unternehmen aus eigener Kraft oder mit einem Partner, was natürlich noch besser wäre, die eigene Zukunft vorbereitet", habe Laschet weiter gesagt. Der Staat werde dabei helfen, "dass das Unternehmen auch mit dem Stahl in seiner Substanz erhalten bleibt", habe der Ministerpräsident versichert. Laschet sei Mitglied des Kuratoriums der Krupp-Stiftung, dem größten Einzelaktionär von thyssenkrupp.thyssenkrupp habe im vergangenen Monat die Verkaufsverhandlungen mit der britischen Liberty-Steel-Gruppe beendet. "Die Entscheidung des Managements war richtig, wir können beruhigt sein", so Laschet mit Blick auf die angeschlagene Bremer Greensill Bank. Die Finanzaufsicht Bafin habe der Bank die Geschäfte verboten, weil sie nicht den Nachweis über die Existenz von bilanzierten Forderungen habe erbringen können, die sie von der GFG Alliance Group angekauft habe. Zu GFG gehöre Liberty Steel.Spekulative Anleger setzen deshalb weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link