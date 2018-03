Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,21 EUR -2,80% (02.03.2018, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,19 EUR -1,74% (02.03.2018, 10:51)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.03.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hat heute in Ungarn ein weiteres Zulieferwerk für die Automobilindustrie eröffnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im 70 Kilometer östlich von Budapest gelegenen Jászfényszaru ist in den vergangenen Monaten ein neuer Produktionsstandort für Fahrwerks- und Antriebskomponenten entstanden. Dort werden von nun an elektrisch unterstützte Lenkungen und Ventiltriebsysteme für deutsche und internationale Autobauer hergestellt. thyssenkrupp hat rund 100 Millionen Euro in den neuen Werkskomplex investiert. Mit dem Hochlauf der Produktion werden in den kommenden Monaten am Standort bis zu 500 neue Arbeitsplätze entstehen."Ungarn hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Akteur in der europäischen Automobilindustrie entwickelt. Allein im letzten Jahr sind dort rund 480.000 Pkw vom Band gerollt. Unsere Kunden investieren weiter in neue Werke und auch wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs in Ungarn fort. Dabei konzentrieren wir uns auf Hightech-Produkte wie elektrische Lenksysteme und Komponenten für hocheffiziente Verbrennungs- und E-Motoren", erläutert Karsten Kroos, CEO der Komponentenzuliefersparte von thyssenkrupp. Ein weiteres Werk für Federn und Stabilisatoren ist derzeit in Ungarn im Bau und soll noch in diesem Jahr die Serienproduktion aufnehmen. Gewonnene Kundenaufträge machen den Ausbau der Produktionskapazitäten in Ungarn notwendig. thyssenkrupp setzt damit seine profitable Wachstumsstrategie im Komponentengeschäft weiter fort. Die Sparte konnte im vergangenen Geschäftsjahr ihren Auftragseingang um 14 Prozent steigern.Mit dem neuen Werk in Jászfényszaru lokalisiert thyssenkrupp zum ersten Mal in Europa zwei unterschiedliche Produkttechnologien an einem Standort. Durch die Bündelung der Aktivitäten können Effizienz- und Kostenvorteile gehoben werden. In China und Nordamerika hat thyssenkrupp solche Doppelstandorte in den letzten Jahren bereits erfolgreich eingeführt.Derzeit betreibt thyssenkrupp in Györ ein Achsmontagewerk sowie ein Stahl-Service-Center für Automobilkunden in Ungarn. In einem Softwareentwicklungszentrum in Budapest entwickelt das Unternehmen zudem Softwareprodukte für elektrische Lenksysteme sowie neue Anwendungen für Steer-by-Wire und das autonome Fahren. Insgesamt beschäftigt thyssenkrupp derzeit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Automobilsektor in Ungarn.thyssenkrupp ist weltweit einer der führenden Werkstoff- und Komponentenzulieferer für die Automobilindustrie. In neun von zehn Pkw der Premiumklasse sind Komponenten des Unternehmens verbaut. In jedem dritten Lkw befinden sich Antriebskomponenten von thyssenkrupp. Der Umsatz, den thyssenkrupp im Geschäftsjahr 2016/2017 im Automobilsektor erzielt hat, liegt bei rund 11,2 Milliarden Euro. Zu den Kunden zählen nahezu alle großen Automobilhersteller.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: