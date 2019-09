Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,93 EUR -1,66% (02.09.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,965 EUR -1,08% (02.09.2019, 11:36)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 11,20 Euro auf 11,50 Euro.Die Spekulationen um eine Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co durch thyssenkrupp hätten in den letzten Wochen an Intensität gewonnen (entsprechende Berichte nun auch vom Handelsblatt). Eine Übernahme von KlöCo würde nach Meinung des Analysten zu der im Mai 2019 vorgestellten Strategie passen (u.a. Stärkung des Werkstoffgeschäfts). Jedoch könne sich thyssenkrupp seines Erachtens unter bilanziellen und finanziellen Aspekten erst nach einem (Teil-)Verkauf bzw. (Teil-)IPO der Fahrstuhlsparte einer Übernahme von KlöCo zuwenden.Da beide Unternehmen (KlöCo, Material Services) ihren Umsatzschwerpunkt in Deutschland/Europa sowie Nordamerika hätten, stelle sich nach Ansicht des Analysten dann die Frage nach der kartellrechtlichen Freigabe. Synergiepotenzial sei nach Erachten des Analysten vorhanden. Diermeier würde einen (Teil-)IPO von Elevator Technologies einem (Teil-)Verkauf aus mehreren Gründen präferieren. Einen ebenfalls spekulierten Zusammenschluss mit Salzgitter halte er v.a. aus wettbewerbsrechtlichen Aspekten für sehr unwahrscheinlich.Der wahrscheinlich anstehende DAX-Abstieg von thyssenkrupp (Verkündung am 04.09.) sei neben den strukturellen Herausforderungen der Stahlindustrie als Ganzes u.E. v.a. den strategischen Fehlentscheidungen von vor über zehn Jahren geschuldet, mit deren Bewältigung das Management immer noch beschäftigt sei. Die Konjunkturrisiken würden hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: