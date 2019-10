Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,385 EUR -1,75% (14.10.2019, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,415 EUR -1,08% (14.10.2019, 14:24)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Montag würden die Stahlaktien europaweit verstärkt unter Druck geraten. Eine kritische Studie der Citigroup bringe den gesamten Sektor in Bedrängnis. Bei thyssenkrupp gehe das Warten auf den Ausbruch damit weiter - ein wichtiger Indikator stehe dabei im Fokus.Die schwächelnde Nachfrage nach Stahl außerhalb von China werde laut Citigroup die Preisentwicklung weiter belasten. Der Preisdruck aus dem dritten Quartal werde sich auch in den letzten drei Monaten des Jahres fortsetzen. Lediglich in China bleibe die Nachfrage über den Erwartungen. Auch wenn sich die Eisenerzpreise nach der Preisrally Anfang des Jahres auf hohem Niveau eingependelt hätten, dürften sich niedrigere Rohstoffkosten erst Anfang 2020 in den Cashflows zeigen. Die Margen würden deshalb unter Druck bleiben.Trotz der Skepsis für die Stahlbranche habe die Citigroup die Kaufempfehlung für thyssenkrupp bestätigt und das Kursziel auf 16,00 Euro festgesetzt. Zunächst einmal müsse die Aktie des DAX-Absteigers aber die 200-Tage-Linie überwinden. Seit Mitte September sei der Titel bereits mehrfach an diesem Indikator abgeprallt. Auch der jüngste Ausbruchsversuch habe sich nun - auch wegen der Citigroup-Studie - als erfolglos erwiesen.Mutige Anleger setzen darauf, dass diese Bewertungslücke künftig verkleinert wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2019)