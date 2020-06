Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Dekarbonisierung der Stahlindustrie sei eine der wichtigsten Aufgaben, um klimapolitische Ziele erreichen zu können. Als Schlüsseltechnologie gelte dabei der Wasserstoff. thyssenkrupp habe bereits Anfang der Woche mitgeteilt, mehr Elektrolyseanlagen bauen zu wollen. Jetzt folge eine Kooperation mit dem Versorger RWE.Ziel der Unternehmen sei es, die CO2-Emissionen bei der Stahlherstellung mithilfe von grünem Wasserstoff aus Erneuerbaren Energie nachhaltig zu senken, hätten RWE und thyssenkrupp am Mittwoch mitgeteilt. RWE solle deshalb grünen Wasserstoff vom Kraftwerk in Lingen an den ThyssenKrupp-Standort in Duisburg liefern.Der geplante Elektrolyseur in Lingen solle eine Kapazität von 100 Megawatt haben und stündlich 1,7 Tonnen Wasserstoff erzeugen. Das entspräche etwa 70 Prozent des Bedarfs des Stahl-Hochofens. Rund 50.000 Tonnen klimaneutraler Stahl stünden dann rechnerisch zur Verfügung. Bis 2022 solle die Umstellung des Aggregats umgesetzt werden."Die geplante Kooperation mit RWE ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Klimaneutralität. Die angestrebte Liefermenge würde bereits zu großen Teilen zur Versorgung eines Hochofens mit grünem Wasserstoff ausreichen und die Produktion klimaneutralen Stahls für rund 50.000 Autos pro Jahr ermöglichen", habe Bernhard Osburg, Sprecher des Vorstands von thyssenkrupp Steel, gesagt. "Wir zeigen damit: Klimaneutralität im Stahl ist möglich und wir drücken bei der Umstellung unserer Produktion aufs Tempo. Wasserstoff kann nirgends mit einem vergleichbaren Klimaschutzeffekt eingesetzt werden wie im Stahl. Daher begrüßen wir ausdrücklich die Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie."Dennoch bleibt "Der Aktionär" dabei: Die Risiken bei thyssenkrupp sind derzeit noch zu groß für ein Neuinvestment, so Maximilian Völkl. (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link