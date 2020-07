Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die jahrelange Krise des Essener Konzerns habe den Kurs auf Talfahrt geschickt. Viele Anleger hätten das Vertrauen in den deutschen Industriekonzern verloren, doch die Krupp-Stiftung als Großaktionär sei nach wie vor mit 21% investiert. Allerdings habe die Beteiligung auch massiv an Wert verloren. Würden weiter keine Dividenden fließen, könnte die Stiftung Probleme bekommen.Stiftungschefin Ursula Gather habe sich im Interview mit der "Börsen-Zeitung" zur aktuellen Situation geäußert. Noch könne die gemeinnützige Stiftung ihren Förderauftrag zwar erfüllen."Nach zwei weiteren (dividendenlosen) Jahren wäre es schwierig, neue Projekte in das Förderprogramm aufzunehmen", so Gather. Noch wolle die Stiftung daraus keine Konsequenzen ziehen. Juristisch gebe es zwar kein Verkaufsverbot. "Wir haben keine Verkaufsabsicht", sage Gather. Es könne zwar irgendwann sein, dass Maßnahmen ergriffen werden müssten, um den Vermögenserhalt zu sichern, doch die Stiftung sei eine treue Ankeraktionärin. "Wir sind eine Ankeraktionärin, wie sie sich Unternehmen nur wünschen können." Die Beteiligung von 21% bringe "auch gewissen Schutz vor feindlichen Übernahmen".Sollte die Krupp-Stiftung ihren Anteil eines Tages verkaufen, dürfte dies das verbleibende Vertrauen am Kapitalmarkt in thyssenkrupp weiter zerstören. Noch sei es aber lange nicht soweit. Anleger sollten sich hier keine Sorgen machen. Der Umbau benötige jedoch nach wie vor viel Zeit. Ob dieser letztlich erfolgreich ausfalle, bleibe offen. "Der Aktionär" rate weiter dazu, dieses Risiko nicht einzugehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:7,052 EUR -2,19% (14.07.2020, 10:23)