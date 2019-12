Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,44 EUR +0,66% (06.12.2019, 09:20)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach dem Kurssturz im Anschluss an die enttäuschenden Zahlen konsolidiere die thyssenkrupp-Aktie derzeit knapp oberhalb der 11-Euro-Marke. Noch immer stehe der Umbau des deutschen Industriekonzerns im Fokus. Die neue Strategie des Managements für die Stahlsparte sei für die Arbeitnehmer kein Grund zur Entwarnung - es hagele auch Kritik."Es gibt Licht und es gibt Schatten", habe Stahlbetriebsratschef Tekin Nasikkol laut Reuters gesagt. Es solle zwar massive Investitionen in den Stahl geben, "der Vorstand der thyssenkrupp AG muss das Geld [aber] erst freigeben." Und dort gebe es Stimmen, dass der Stahl zu viel Geld brauche, so Nasikkol. Mehr Klarheit über die Strategie dürfte jedoch ohnehin erst nach der Abspaltung der Aufzugssparte herrschen. Noch immer sei offiziell unklar, ob es zum Verkauf an einen Finanzinvestor oder zu einem Börsengang komme. Da ein Verkauf allerdings mehr Geld in die klammen Kassen spülen würde, dürfte diese Option praktisch alternativlos sein.Es sei noch viel zu früh für Entwarnung bei thyssenkrupp. Die schwache Bilanz und die Probleme der einzelnen Sparten würden auf die Stimmung drücken. Ob die Trendwende gelinge, sei längst nicht gesichert. Immerhin dürfte durch den Verkauf der Aufzüge genug Geld zur Verfügung stehen. Mutige Anleger könnten dieses Szenario spielen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,51 EUR +1,41% (05.12.2019, 09:05)