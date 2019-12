Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.12.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 12,20 Euro auf 12,30 Euro.Der Kapitalmarkttag für die Aufzugssparte (Elevator Technology), die eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung des MDAX-Konzerns spiele, habe wenig neue Erkenntnisse gebracht. Die Aufzugsparte, der wichtigste Ergebnisträger der thyssenkrupp AG (Anteil am bereinigtem Konzern-EBIT Gj. 2018/19 (30.09.): 113% (Vj.: 60%)), solle - wie bereits bekannt - im Geschäftsjahr 2020/21 eine bereinigte EBIT-Marge von 11,5% bis 13,0% (Guidance 2019/20: 11% bis 12%; Gj. 2018/19: 11,4%; Gj. 2017/18: 11,5%) erzielen.Trotz aller operativen Verbesserungen in den letzten Jahren bleibe die Aufzugssparte margenseitig nach wie vor hinter den Rivalen zurück und das Mittelfristziel (bereinigte EBIT-Marge: 15%) sei nach Meinung von Diermeier noch in weiter Ferne. Der Carve-out der Aufzugssparte solle bis Ende 2019 vollzogen sein. thyssenkrupp bliebe dabei, dass bis auf weiteres zweigleisig (Teil-Börsengang und Verkauf (Minderheits-/Mehrheitsanteil, komplett)) hinsichtlich Elevator Technology gefahren werde. Es solle nach wie vor in Q1/2020 eine Entscheidung fallen. Gemäß thyssenkrupp würden die ersten indikativen Angebote von den Investoren die Attraktivität des Aufzugsgeschäfts widerspiegeln, was Diermeier positiv für den Essener Konzern werte. Vom Konzernumbau hänge seines Erachtens sehr stark die Zukunft von thyssenkrupp ab. Entsprechend groß sei der Erfolgsdruck.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 13.12.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,94 EUR +2,75% (13.12.2019, 09:18)