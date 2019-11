Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der angeschlagene Industriekonzern streiche nach einem weiteren Verlustjahr die Dividende. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) sei der Fehlbetrag um ein Vielfaches von 62 Mio. auf 304 Mio. Euro gestiegen, wie thyssenkrupp am Donnerstag in Essen bekannt gegeben habe. Dabei hätten schlechte Stahlgeschäfte, Verluste im Anlagenbau, Restrukturierungskosten sowie Rückstellungen für ein Kartellverfahren belastet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 44 Prozent auf 802 Mio. Euro zurückgegangen, wobei das zur Disposition stehende Aufzuggeschäft den Löwenanteil beigetragen habe.Die Zahlen seien noch etwas schwächer ausgefallen, als von Analysten erwartet. Zudem hatten die Marktexperten auf eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro/Aktie gehofft.Hohe Verluste, keine Dividende für die Aktionäre: Für den MDAX-Konzern ende ein turbulentes Geschäftsjahr ohne versöhnlichen Abschluss. Die neue Frau an der Spitze, Martina Merz, wolle daher den Umbau vorantreiben, um die Profitabilität des Konzerns wieder herzustellen. Doch das koste zunächst einmal. Da auch der konjunkturelle Rückenwind fehle, dürfte thyssenkrupp im neuen Geschäftsjahr 2019/20 noch tiefer in die Verlustzone rutschen. Die Mittelfristziele seien ebenfalls verschoben worden.Die thyssenkrupp-Aktie verliere im frühen Handel bei Lang & Schwarz mehr als drei Prozent auf 12,95 Euro. Eine wichtige Unterstützung, die es zu verteidigen gilt, ist die 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: