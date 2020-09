Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Gerüchte um die Stahlsparte des MDAX-Konzerns würden nicht abreißen. Eine konkrete Lösung zeichne sich aber nach wie vor nicht ab. Während hier ein Verkauf, eine Partnerschaft oder der Gang in die Minderheit als Lösungen gelten würden, treibe auch die Werkstoffsparte ihre Zukunftspläne voran. Hier würden eigene Übernahmemöglichkeiten geprüft.Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe Materials-Services-Spartenchef Martin Stillger die größten Wachstumschancen in den USA verordnet - dort habe der Bereich zuletzt gut ein Fünftel der Erlöse erzielt. "Für den Ausbau unseres Geschäfts in Amerika sind auch Zukäufe denkbar", so Stillger nun. Interessant könnten neue Service-Standorte und kleinere Werkstoffunternehmen sein, aber auch Beratungs- und Softwarefirmen. Kein Thema sei hingegen ein Zusammenschluss mit Klöckner & Co.thyssenkrupp müsse in allen Sparten neue Wege gehen. Viele Bereiche sollten abgestoßen oder durch Partnerschaften gestärkt werden. Dass der Werkstoffhandel selbst wachsen wolle, sei da die erfreuliche Ausnahme. Angesichts des massiven Mittelabflusses, der beim Industriekonzern weiterhin zu verzeichnen sei, dürfte das aber nicht ausreichen. Vor allem für das Stahlgeschäft sei eine nachhaltige Lösung von entscheidender Bedeutung.Anleger sollten das Risiko deshalb vorerst weiter meiden und bei der thyssenkrupp-Aktie an der Seitenlinie bleiben. (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: