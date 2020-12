Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die neue Corona-Mutation sorge an der Börse wieder für fallende Kurse. Größte Verlierer im MDAX seien aber nicht die schwer gebeutelten Unternehmen aus der Luftfahrtbranche, sondern thyssenkrupp. Die Angst vor einer ausbleibenden Konjunkturerholung drücke das Papier des Essener Konzerns nach der jüngsten Erholungsrally wieder tief ins Minus.Der Abverkauf bei ThyssenKrupp zeige, auf welch wackligen Beinen die jüngste Erholung stehe. Bleibe die Belebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise aus, würden dem Konzern die finanziellen Mittel fehlen, um den aufwendigen Umbau und die dringend benötigten Investitionen, die z.B. für den Umbau zu klimaneutralem Stahl nötig seien, zu stemmen.Zudem steige der Zeitdruck bei der Lösungssuche für die Stahlsparte. Das zyklische Geschäft schreibe derzeit hohe Verluste, könne in besseren Zeiten aber auch solide Gewinne beisteuern. Wichtig wäre v.a. eine Erholung der Autobranche, denn aktuell scheine zumindest fraglich, ob ein Deal mit Liberty Steel zustande komme - einem Staatseinstieg habe die Politik ein deutliches Veto erteilt.thyssenkrupp bleibe eine hochspekulative Wette. Bleibe die Konjunkturerholung aus, gehe der Konzern ganz schweren Zeiten entgegen. Das finanzielle Polster könnte dann schnell aufgebraucht sein. Gehe es mit der Wirtschaft aber aufwärts, könnte der Turnaround gelingen. Der Megatrend Wasserstoff sorge an der Börse zudem für Begeisterung und könnte für eine deutlich höhere Bewertung sorgen. Wer mutig sei, könne mögliche weitere Rücksetzer wegen der Corona-Mutation nutzen, um eine erste spekulative Position aufzubauen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: