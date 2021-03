Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Zukunft der Stahlbranche werfe nach wie vor viele Fragen auf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet habe einem Staatseinstieg bei thyssenkrupp zudem einmal mehr eine Absage erteilt, so dass das Unternehmen selbst mit den Widrigkeiten klar kommen müsse. Gerade die Konkurrenz aus China werde immer gefährlicher.Bereits seit Jahren habe die Branche mit Billigimporten zu kämpfen. Allerdings hätten etwa die Produkte aus dem Reich der Mitte lange als rückständig gegolten. Weder Qualität noch Nachhaltigkeit hätten mit der europäischen Konkurrenz mithalten können, die sich auch deshalb für Importbeschränkungen stark gemacht habe. Doch mittlerweile habe sich das Blatt gewendet.Arnd Köfler, der Technologievorstand bei thyssenkrupp Steel, habe auf der "Handelsblatt"-Jahrestagung "Zukunft Stahl" deutlich gemacht, dass gerade die neuen Stahlwerke in China auch den höchsten technologischen Ansprüchen genügen würden. Zudem baue das Land seine Kapazitäten bei Erneuerbaren Energien massiv aus, wodurch auch mehr grüner Strom für die klimafreundlichere Stahlproduktion zur Verfügung stehe.Es warte noch immer ein Berg an Arbeit auf thyssenkrupp. Ziehe die Konjunktur aber an und gelinge es dem Konzern neben den Investitionen in den Stahl auch die eigenen Wasserstoff-Kompetenzen zu entwickeln, sei der Turnaround durchaus möglich. Spekulative Anleger könnten die Gewinne deshalb laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: