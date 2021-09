(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (16.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp setze den Konzernumbau mit dem Verkauf seines Edelstahlwerks im italienischen Terni fort. Käufer sei das Unternehmen Arvedi aus Italien, wie thyssenkrupp am Donnerstag bekannt gegeben habe. Arvedi werde die gesamte AST-Gruppe mit rund 2.700 Mitarbeitern übernehmen.AST habe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro erreicht. Der Verkauf solle in H1/2022 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der thyssenkrupp-Aufsichtsrat und die Kartellbehörden müssten noch zustimmen.thyssenkrupp habe den Verkauf als weiteren Meilenstein bei der Neuausrichtung des Konzerns bezeichnet. Die AST-Gruppe sei der bisher größte Brocken auf der Verkaufsliste des Essener Traditionskonzerns gewesen. "Wir arbeiten unsere Prioritäten ab und machen weitere Fortschritte bei unserem Umbau", habe Konzernchefin Martina Merz gesagt. Zuvor habe thyssenkrupp bereits das Geschäft mit Maschinen und Anlagen für den Bergbau und weitere nicht mehr zum Kerngeschäft gehörende Unternehmensteile verkauft. Die Schließung eines Grobblechwerks in Duisburg solle bis Ende Oktober abgeschlossen sein.Das 1994 von Krupp übernommene Werk in Terni gehöre seit 2001 komplett den Essenern. Mit der Sanierung des Unternehmens habe sich thyssenkrupp seit Jahren schwergetan. Gegen einen Stellenabbau habe es in Italien heftige Proteste gegeben. Auch Papst Franziskus habe thyssenkrupp für die Sparpläne kritisiert.Eine klare Trennung mit einem Komplettverkauf wäre die beste Lösung, sehe Jefferies-Analyst Alan Spence einen solchen Minderheitsanteil allerdings kritisch. Sein Votum für die Aktie laute dennoch weiterhin "buy" mit Kursziel 14,75 Euro.Peu à peu mache der MDAX-Konzern Fortschritte beim Umbau. Der Abschluss des langwierigen Verkaufsprozesses von Terni sei erfreulich. Doch entscheidend sei nach wie vor, dass der Barmittelabfluss gestoppt werde.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2021)