Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,959 EUR +4,69% (20.11.2020, 10:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Das Zahlenwerk für das Q4 2019/20 (30.09., testiert) sei stark durch die Covid-19-Pandemie sowie milliardenschwere Wertberichtigungen (v.a. Stahlgeschäft) belastet gewesen (EPS der fortgeführten Aktivitäten deutlich negativ). Dem habe aber der milliardenschwere Buchgewinn aus dem Elevator-Verkauf gegenübergestanden (EPS, insgesamt und EPS der nicht-fortgeführten Aktivitäten signifikant positiv). Die Guidance für das Geschäftsjahr 2019/20 sei erreicht (FCF vor M&A) bzw. übertroffen worden (bereinigtes EBIT). Die Elevator-Transaktion habe (erwartungsgemäß) zu einer Bilanzsanierung geführt.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (y/y-Verbesserungen, aber deutlich negative Ergebnisse/Cashflows) sei signifikant hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Der Konzern verschärfe die Restrukturierung (Abbau von 11.000 (bisher: 6.000) Vollzeitstellen) deutlich. Eine Grundsatzentscheidung zum Belastungsfaktor Steel Europe (nicht bindende Offerte von Libery in nicht bekannter Höhe liege vor) solle erst im Frühjahr getroffen werden. Die positiven Studienergebnisse zu den Covid-19-Impfstoffen würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon thyssenkrupp (konjunkturzyklisches Geschäftsmodell) seines Erachtens eigentlich profitieren sollte.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die thyssenkrupp-Aktie (am 19.11.: -3%) unverändert mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 6,60 Euro auf 5,10 Euro gekappt. (Analyse vom 20.11.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,999 EUR +5,04% (20.11.2020, 10:26)