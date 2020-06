Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) EUR 9,00 auf EUR 6,50.Der Geschäftsverlauf des Industriekonzerns in H1 2019/20 sei insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie deutlich negativ gewesen. Der Ende März zurückgezogene Ausblick sei noch nicht erneuert worden, doch werde im dritten Quartal abermals ein deutlich negatives ber. EBIT erwartet. Positiv auswirken werde sich hingegen der Verkauf der Aufzugsparte. Die dadurch eingenommenen Mittel sollten zur Stärkung der Bilanz und der verbleibenden Geschäftsbereiche genutzt werden, was in der jetzigen Situation aber auch dringend notwendig sei. Zudem verschärfe der Vorstand den eingeleiteten Umbau, wobei thyssenkrupp kleiner, aber stärker aus dem Umbau hervorgehen solle. Angesichts der gegenwärtigen konjunkturellen Unsicherheiten dürfte der eingeschlagene Weg noch steinig und erst mittelfristig von Erfolg gekrönt sein.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bekräftigt seine Halteempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel von EUR 9,00 auf EUR 6,50 reduziert. (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: